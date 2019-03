Polizei spricht 23 Rasern Fahrverbote aus

Foto: Vorwerk

Kreis Cloppenburg (mt). Eine Woche lang haben Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta sowie Mitarbeiter der Landkreise Cloppenburg und Vechta im Oldenburger Münsterland die Geschwindigkeit von Fahrzeugen gemessen. Das Ergebnis: 23 Fahrverbote, 1852 Verstöße im Verwarngeldbereich und 306 Verstöße im Bußgeldbereich (ab 55 Euro). Gemessen wurde an den Unfallschwerpunkten aus dem Jahr 2018 sowie an Knotenpunkten, zum Beispiel an Kindergärten und Schulen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

