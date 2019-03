Weniger Läden fallen bei Testkauf durch

In fünf Fällen bekommen Jugendliche Alkohol

Symbolfoto: Bänsch

Kreis Cloppenburg (mt). Die Mitarbeiter des Jugendamtes des Landkreises Cloppenburg und Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta haben bei den jüngsten Alkoholtestkäufen ein deutlich besseres Ergebnis als bei vorangegangenen Testkäufen festgestellt. Konnten die Jugendlichen im vergangenen Herbst noch in mehr als einem Drittel der Fälle Alkohol kaufen, fielen von den 26 Testkäufen diesmal „nur“ fünf durch. Das entspricht einer Quote von 19 Prozent. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.