Nimmt Glückwünsche entgegen: Silvia Breher freut sich mit Landrat Johann Wimberg (Mitte) und Franz-Josef Holzenkamp. Foto: Höffmann

Oldenburg/Friesoythe (höf). Silvia Breher ist neue Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Oldenburg. Die Bundestagsabgeordnete aus Löningen wurde am Samstag im Forum am Hansaplatz in Friesoythe mit 94,6 % der abgegebenen Stimmen gewählt. Damit tritt die 45-Jährige die Nachfolge von Franz-Josef Holzenkamp an, der zehn Jahre lang als Vorsitzender fungierte. Breher war die einzige Kandidatin.

