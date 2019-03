MT-Leser lassen Fantasie aufblühen

Selbst verfasste Gedichte werden gesucht

Der Frühling kommt: Mit der wärmeren Jahreszeit beginnen auch die Blumen wieder zu blühen, so wie hier im Cloppenburger Stadtpark vor dem Amtsgericht.Foto: Oliver Hermes

Kreis Cloppenburg (mt). Die Temperaturen sollen in den nächsten Tagen leicht ansteigen, und auch wenn die Sonne noch etwas auf sich warten lässt, spüren es alle: Der Frühling kommt! Die Natur lässt sich nicht aufhalten und endlich schmücken blühende Blumen wieder bunt die Flächen. Mensch und Tier reagieren auf die frische Jahreszeit, wenn sich alles erneuert und die berühmten Frühlingsgefühle entstehen.



Am kommenden Wochenende soll sich die Sonne laut Wetterfrosch zumindest ein bisschen herauswagen. Und damit die Menschen im Landkreis Cloppenburg passend zum offiziellen Frühlingsbeginn am 21. März weiter in Stimmung kommen, veröffentlicht die MT die Frühlingsgedichte ihrer Leser.



Die wichtigste Voraussetzung: Das Gedicht muss tatsächlich selbst geschrieben und nicht irgendwo abgeschrieben sein. Ob Ballade oder Rock, ob Melancholie oder die pure Lebensfreude: Lassen Sie Ihrer poetischen Ader freien Lauf!



Natürlich darf die Liebe eine entscheidende Rolle spielen, die glückliche, aber auch die unglückliche. Natur und Umwelt bieten ebenfalls unzählige Themen, und auch durch die anstehenden Ostertage können Sie sich gern inspierieren lassen. Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf, teilen Sie Erfahrungen und Erlebnisse. Träume, die gelebt oder nie verwirklicht werden. Sie merken: Inhalte gibt es grenzenlos.



Dabei können Sie die Länge des Gedichts, die Anzahl der Verszeilen und Strophen sowie das Versmaß oder das Reimschema individuell festlegen. Zu lang werden sollte es allerdings nicht, dafür fehlt uns der Platz. Und bitte schicken Sie uns jeweils nur ein Gedicht.



Die von Ihnen selbst verfassten Texte werden in den nächsten Wochen in unregelmäßigen Abständen auf frühlingshaften Sonderseiten veröffentlicht. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Spaß beim Reimen!



Info: Schicken Sie Ihr Gedicht per Post an die Münsterländische Tageszeitung, Stichwort Frühlingsgedicht, Lange Straße 9 - 11, 49661 Cloppenburg oder per Mail an tamm@mt-news.de. Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Namen und Wohnort anzugeben.