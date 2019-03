Exklusivere Produkte stehen hoch im Kurs

OM-Unternehmen bei der Internorga

Burger immer noch im Trend: In Hamburg wurden die verschiedensten Variationen präsentiert, auch fleischfrei. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Hamburg/Kreis Cloppenburg. Sich von der Masse abheben wollen viele Gastronomen, sie versuchen es auch mit Produkten aus dem Oldenburger Münsterland. Dies wurde gestern beim Besuch der Messe „Internorga" in Hamburg deutlich. Die beiden Landräte aus Cloppenburg und Vechta, Johann Wimberg und Herbert Winkel, waren mit dem Verbund Oldenburger Münsterland bei den Unternehmen zu Gast. „Wir wollen die Stimmung einfach einfangen und die ist gut", erklärte Wimberg.