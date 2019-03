Landkreis Cloppenburg (mt). Das „Netzwerk Frühe Hilfen“ Landkreis Cloppenburg startet in Kooperation mit zahlreichen Partnern eine neue Aktion zur Unterstützung Rat suchender Eltern. Die Geburt eines Kindes ist ein schönes Ereignis. Doch einige Eltern ger

Rebecca Kündiger. Foto: Landkreis Cloppenburg

Landkreis Cloppenburg (mt). Das „Netzwerk Frühe Hilfen“ Landkreis Cloppenburg startet in Kooperation mit zahlreichen Partnern eine neue Aktion zur Unterstützung Rat suchender Eltern. Die Geburt eines Kindes ist ein schönes Ereignis. Doch einige Eltern geraten in belastende Situationen, mit denen sie alleine nicht fertig werden, teilt das Netzwerk mit. Rat und Hilfe bieten in solchen schwierigen Lebenslagen die Angebote des Netzwerks Frühe Hilfen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.