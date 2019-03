Unbelehrbare Brüder gehen ins Gefängnis

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Friesoythe (mt). Weil er in Verbrauchermärkten in Cloppenburg Spirituosen gestohlen und zusammen mit seinem Bruder von einer Baustelle ein Rohr entwendet hat, muss ein 24 Jahre alter Mann aus Friesoythe für knapp vier Monate ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes hat das Oldenburger Landgericht am Mittwoch in zweiter Instanz bestätigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

