Saterland kassiert Plakatgebühr von Partei

Die Linke zahlt 20 Euro für „Sondernutzung“

Tragen kostet nichts, aufhängen schon: Im Saterland wird eine Plakatgebühr von den Parteien verlangt, anderswo nicht. Foto: dpa/Burgi

Von Hubert Kreke



Saterland/Cloppenburg. Der Infoabend zum neuen Polizeirecht lag schon Wochen zurück, da erhielt Tom Dobrowolski per Post eine Rechnung aus dem Saterland: Knapp 20 Euro sollte der Kreisvorsitzende der Linken für die Plakatwerbung zu der Veranstaltung überweisen – allein für die Erlaubnis der Gemeinde, die Plakate aufzuhängen. Der verdutzte Löninger protestierte vergeblich. „Ich habe hin- und herdiskutiert mit dem Bürgermeister", berichtet der Ratsherr: „Aber da war nichts zu machen."