Attacken auf Polizei werden immer heftiger

54-mal gab es Widerstand gegen Beamte

Keine Hemmungen mehr: So wie hier auf einer Demonstration gehen auch bei uns immer häufiger Personen gegen Polizisten vor, verbal, aber nicht selten auch handgreiflich. Oft ist dabei Alkohol im Spiel. Foto: dpa

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Auch wenn hier keine Großdemos stattfinden oder Fußball-Hooligans randalierend durch die Straßen ziehen, ist auch im Oldenburger Münsterland Gewalt gegen Polizeibeamte durchaus ein Thema. So gab es im vergangenen Jahr im Bereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta 54 Fälle von Widerstand gegen die Staatsgewalt. Hinzu kommen unzählige Beleidigungen. „Die Qualität des Umgangs mit unseren Kollegen hat sich enorm verschlechtert“, sagt Cloppenburgs Polizeichef Andreas Sagehorn. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

11.03.2019 | Damwild-Riss an der Talsperre