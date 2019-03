Sechs Männer und Frauen zeigen Zivilcourage

Sie zeigten Mut und Besonnenheit: Ltd. Polizeidirektor Andreas Sagehorn und Heimatbundpräsident Stefan Schute (links) zeichneten (von links) Michael Kösters, Georg Onnen, Hennes Pfannenschmidt, Maik Hasler, Dr. Hans-Gert Grommes und Regina Alberding mit dem Preis für Zivilcourage aus. Foto: Kathe

Lohne (ak). Die Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta hat während des Heimatbund-Delegiertentages in Lohne am Samstag die diesjährigen Auszeichnungen für Zivilcourage überreicht. Leitender Polizeidirektor Andreas Sagehorn verwies auf das vorbildliche Verhalten der Geehrten und nannte als einen Grundsatz bei allen Hilfestellungen: „Helfen Sie, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen.“



Ausgezeichnet wurden Regina Alberding und Dr. Hans-Gert Grommes, die am 13. Mai 2018 im Friesoyther Allwetterbad ein vierjähriges Kind vor dem Ertrinken gerettet haben. Sie hatten den Jungen leblos im Wasser treiben sehen, zogen ihn heraus und reanimierten ihn. Er überlebte ohne Nachwirkungen.



Am 5. September 2018 stoppten in Garrel zwei junge Leichtathleten – Hennes Pfannenschmidt und Maik Hasler – einen 37-jährigen Ladendieb, der nach seiner Tat aus dem Geschäft geflohen war. Sie verfolgten und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.



Bei einem schweren Unfall am 8. November 2018 gegen 22.30 Uhr in Friesoythe ging ein Auto in Flammen auf. Die Ersthelfer Georg Onnen und Michael Kösters reagierten sofort, zogen den Fahrer aus dem Wagen und kümmerten sich um ihn.