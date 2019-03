Damwild-Riss an der Talsperre

Foto: Wilfried Wulfers

Augustendorf (mt). Vermutlich ein Wolf hat unweit der Thülsfelder Talsperre ein Stück Damwild gerissen und größtenteils gefressen. Die Überreste wurden am Freitag an der Nordwestseite des Stausees gefunden. Wolfsberater Hermann Wreesmann begutachtete den Kadaver noch am selben Abend.



Die Art und Weise, wie das Damwild getötet wurde, deute auf den Wolf hin, erklärte der Experte anschließend. Auch seien zwar Innereien, nicht aber der Pansen gefressen worden. Wölfe verschmähen diesen Teil des Magens. Endgültige Sicherheit soll jetzt ein Gentest bringen.



Bereits im Januar war am Horstberg, ebenfalls in Talsperrennähe, ein Riss entdeckt worden. Eine Genprobe hat inzwischen bewiesen, dass das Tier von einem Wolf getötet worden war. Allerdings kann die genetische Spurensuche den Wolf als Täter auch „entlasten“.



Als im vergangenen Herbst bei Garrel ein totes Stück Wild gefunden wurde, deutete zunächst einiges auf das Raubtier hin. Am Ende stellte es sich aber heraus, dass ein Hund sich an dem Kadaver zu schaffen gemacht hatte. „Wahrscheinlich war es schon tot und der Hund hat es hinterher gefunden“, vermutet Wreesmann.