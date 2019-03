Vechta: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Symbolfoto: dpa

Vechta (mt). Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlags erlassen: Ein 21-jähriger Syrer aus Vechta sitzt nach einer Auseinandersetzung am Freitagabend in Vechta in Haft. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilt, wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beim Amtsgericht Vechta vorgeführt. Dort ist man dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt.



Hintergrund ist ein Streit vom Freitagabend gegen 22.40 Uhr auf der Großen Straße. Nach Angaben der Beamten waren darin ein türkischer Mitbürger aus Vechta (33) sowie zwei Syrer verwickelt gewesen sein. Der 21-jährige Verdächtige soll schließlich mit einem Messer auf das am Boden liegende Opfer eingestochen haben. Der 33-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.



Im Anschluss sollen der 21-Jährige sowie ein 19-jähriger Vechtaer, der ebenfalls gebürtig aus Syrien stammt, zu Fuß geflohen sein. Sie konnten jedoch aufgrund sehr guter Zeugenaussagen wenig später in Tatortnähe festgenommen werden.



Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Der 19-Jährige war nach derzeitigen Erkenntnissen nüchtern. Die Ermittlungen dauern an.