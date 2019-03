Polizei: Kriminalität sinkt auf Rekordtief

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Oldenburger Münsterland. Es sind die blanken Zahlen, die zumindest objektiv betrachtet den Schluss zulassen: „Die Menschen können sich in unserer Region wirklich sicher fühlen. " Das sagt Josef Schade, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, bei der Vorstellung der aktuellen Kriminalitätsstatistik. 12.972 Straftaten fielen im letzten Jahr in den Zuständigkeitsbereich der Polizei Cloppenburg-Vechta – ein Rekordtief, der sich vor allem im Vergleich zum Jahr 2005 abzeichnet. Damals waren es 18.058 Straftaten in den beiden Landkreisen Cloppenburg und Vechta.



"Der positive Trend der letzten Jahre setzt sich weiter fort: Die Fallzahlen sinken, die Aufklärungsquote steigt. Das Oldenburger Münsterland zählt auch weiterhin zu einer der sichersten Regionen in Niedersachsen und bundesweit.", sagte der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Andreas Sagehorn. Aktuell liegt die Aufklärungsquote der Polizei bei 62,44 Prozent. Derartig positive Zahlen habe es noch nie seit Bestehen der Polizeiinspektion gegeben.



Den Großteil der Taten machen mit 35,08 Prozent (2017: 37,61 Prozent) erneut die Diebstahlsdelikte aus. Darauf folgen Vermögens- und Fälschungsdelikte mit 18,89 Prozent (2017: 19,50 Prozent), die sonstigen Taten wie beispielsweise Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedensbruch mit zusammen 18,69 Prozent (2017: 18,32 Prozent) und die Rohheitsdelikte –zum Beispiel Körperverletzungen - mit 16,67 Prozent (2017: 15,17 Prozent). Auch die Wohnungseinbrüche sind rückläufig: Waren 2017 noch 287 Wohnungseinbrüche zu verzeichnen, sind es im vergangenen Jahr noch 193 gewesen. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr beträgt damit 94 Taten. Bezogen auf einen 5-Jahres-Vergleich beträgt die Reduzierung sogar 254 Taten.



Von den fast 13.000 Straftaten im vergangenen Jahr, sind 295 von Flüchtlingen begangen worden. In 139 Fällen (2017: 184) handelte es sich um Rohheitsdelikte wie Körperverletzungen (davon 56 Fälle zwischen Flüchtlingen). Von den 6406 Tatverdächtigen, die im letzten Jahr ermittelt wurden, besitzen 4515 die deutsche Staatsbürgerschaft.



