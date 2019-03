OOWV fördert ohne Genehmigung

Pumpt ohne Rechtsgrundlage: Das Wasserwerk in Augustendorf zieht aus 46 Brunnen um die Talsperre rund 13 Millionen Kubikmeter Grundwasser pro Jahr. Foto: MT-Archiv

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Brake. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband pumpt bis zu 14 Millionen Kubikmeter Trinkwasser jährlich aus seinen Brunnen an der Thülsfelder Talsperre, obwohl die Genehmigung dazu vor fast drei Jahren abgelaufen ist. Die Förderung werde trotz der fehlenden Rechtsgrundlage geduldet, um die öffentliche Versorgung nicht zu gefährden, teilte der Landkreis Cloppenburg der MT mit.



Der Wasserverband mit Sitz in Brake entschuldigt die lange Verzögerung mit dem „gewaltigen Aufwand" für die Prüfung der Umweltverträglichkeit. Die gesetzlichen Anforderungen an das Gutachten hätten die EU und das Land mehrfach verändert.