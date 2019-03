Sozialstationen lehnen schon Anfragen ab

Haben den Tag der Altenpflege mit vorbereitet: Katja Beilfuss (v.l.), Marina Zschäpe, Leon Holtz und Damais Teipen. Foto: Kattinger

Von Dietmar Kattinger



Cloppenburg. Auf einen Fachkräftemangel in der ambulanten Pflege hat der Pflegereferent des Landes-Caritasverbandes, Manfred Bochkorst, am Montag in der Cloppenburger Stadthalle hingewiesen. So müssten Sozialstationen im Landkreis Cloppenburg inzwischen Anfragen nach Pflege zu Hause auf Grund von fehlendem Personal ablehnen, sagte Bockhorst am Rande des 32. Tages der Altenpflege mit 350 Teilnehmern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.