Die meisten Bürger im Kreis sind zu dick

Kreis Cloppenburg (mt). Die meisten Bewohner des Landkreises Cloppenburg sind zu dick: Nur 39 Prozent der erwachsenen Einwohner im Landkreis Cloppenburg haben 2017 ein Gewicht auf die Waage gebracht, das nach dem Body-Mass-Index (BMI) im Idealverhältnis zu ihrer Körpergröße steht.



39,7 Prozent galten als übergewichtig, 19,9 Prozent hatten mit ihrem Gewicht die Grenze überschritten, ab der die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Fettleibigkeit oder Adipositas spricht. Das teilt die Krankenkasse IKK classic mit, die die Mikrozensusbefragung 2017 des Landesamts für Statistik Niedersachsen mit der von 2009 verglichen hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.