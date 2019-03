AfD will den ersten Bürgermeister stellen

Der Kreisvorsitzende Holger Teuteberg will für die AfD ins Lohner Rathaus ziehen. Foto: Hermes

Oldenburger Münsterland (mab). Holger Teuteberg von der AfD tritt in Lohne als Bürgermeisterkandidat gegen Amtsinhaber Tobias Gerdesmeyer (CDU) an. Das hat der Kreisverband Cloppenburg-Vechta am Montag mitgeteilt. Es ist das erste Mal, dass die AfD einen Bürgermeisterkandidaten im Oldenburger Münsterland ins Rennen schickt.



Teuteberg ist Vorsitzender des Kreisverbandes, an dessen Gründung er vor sechs Jahren beteiligt war. Der 54-Jährige Berufsschullehrer sitzt seit November 2016 im Lohner Stadtrat. Teuteberg trat bereits als Direktkandidat für den Bundestag an. Die Nominierung als Bürgermeisterkandidat ist laut Mitteilung der Partei einstimmig auf einer nicht-öffentlichen Aufstellungsversammlung erfolgt. Die Bürgermeisterwahl in Lohne findet am 26. Mai mit der Europawahl statt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

04.03.2019 | Cloppenburger (26) verliert Kontrolle auf der A29