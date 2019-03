Cloppenburger (26) verliert Kontrolle auf der A29

Foto: Autobahnpolizei Ahlhorn

Wardenburg (mab). Glück im Unglück hat nach Meinung der Autobahnpolizei Ahlhorn ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Cloppenburg bei einem Unfall gehabt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 26-Jährige gegen 7.25 Uhr in Höhe der Rastanlage Huntetal die Kontrolle über seinen Mercedes.



Der Wagen geriet in Höhe der Ausfahrt nach rechts von der Fahrbahn und fuhr gegen einen so genannten Anpralldämpfer. Dessen Schutzwirkung – so ist die Autobahnpolizei überzeugt - habe verhindert, dass der Unfall schlimmer hätte verlaufen können. So aber sei der Cloppenburger unverletzt geblieben. Bereits am vergangenen Wochenende habe ein Anpralldämpfer in ähnlicher Weise bei einem Unfall auf der Autobahn 28 gewirkt: Auch hier blieb der Autofahrer unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf rund 15.000 Euro. Der Aufbau eines neuen Anpralldämpfers wird zusätzlich 10.000 Euro kosten.

Nächster Artikel aus OM & Region:

04.03.2019 | Sturm Bennet ist im Anmarsch