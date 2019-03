„Hoher Aluminiumgehalt in Brunnen“

Untersuchen Brunnenwasser: Milan Toups (links) und Harald Guelzow arbeiten im Labormobil. Foto: VSR/Gülzow

Oldenburger Münsterland (mt). Hohe Aluminiumgehalte hat der VSR-Gewässerschutz, ein Zusammenschluss verschiedener Bürgerinitiativen, in privat genutzten Brunnen im Raum Großkneten gefunden. Bei den Untersuchungen wurde der Grenzwert der Trinkwasserverordnung für Aluminium von 0,2 Milligramm pro Liter (mg/l) wiederholt überschritten. Die höchste festgestellte Aluminiumkonzentration lag laut VSR-Gewässerschutz im Wasser eines Brunnens in Ahlhorn mit 1,1 mg/l.



Aluminium komme überall im Boden vor. Es werde aber nur in stark saurem Grundwasser gelöst. Mehr dazu

