Arbeitslosigkeit im Landkreis leicht gestiegen

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Mit 2439 Personen waren im Februar bei der Geschäftsstelle Cloppenburg der Agentur für Arbeit 14 Personen beziehungsweise 0,6% mehr arbeitslos gemeldet als im Januar. Die aktuelle Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 3,8% während sie im Vorjahr 4,1% betrug. „Die Arbeitslosigkeit in der Region Cloppenburg ist im Februar zwar noch leicht gestiegen, aber die Belebung am Arbeitsmarkt ist bereits erkennbar“, erklärt Georg Vaske, Teamleiter Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit im Landkreis Cloppenburg. Beispielsweise wurden im Februar über zwanzig Prozent mehr freie Arbeitsstellen gemeldet als vor einem Jahr.



Ein ähnliches Bild bietet sich im Geschäftsstellenbereich Friesoythe: Mit 1606 Personen waren vier Personen beziehungsweise. 0,2% mehr arbeitslos gemeldet als im Januar. Im Vergleich zum Februar 2018 ist die Arbeitslosenzahl jedoch um 85 Personen bzw. 5,0% gesunken. Die aktuelle Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3%, während sie im Vorjahr 5,7% betrug. Auch hier wirkt sich das milde Wetter bereits positiv aus: „Aufgrund der guten Auftragslage der Bau-und Baunebenbetriebe steigt die Zahl der Einstellungen in den Unternehmen bereits wieder“, erklärt Georg Vaske



Noch deutlicher vom milden Februar profitiert allerdings der Landkreis Vechta. Dort sind im Vergleich zum Januar 3,5 % weniger arbeitslos gemeldet (3156 Personen). Im gesamten Oldenburger Münsterland liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 3,9 Prozent (Vormonat: 4,0 Prozent; Vorjahr: 4,2 Prozent). Damit ist im gesamten Oldenburger Münsterland die Arbeitslosigkeit erstmals seit November wieder gesunken.

