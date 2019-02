Polizei zieht Tiertransporte aus dem Verkehr

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mt). Die Polizei hat am Dienstag erneut den Transport von lebenden Tieren überwacht. 37 Lkw wurden kontrolliert – 25 wurden beanstandet. Die Kontrollen wurden von geschulten Beamten mit Unterstützung von Mitarbeitern der Veterinärämter durchgeführt.



Während es viele minderschwere Verstöße gab, wurden auch erhebliche Überladungen und damit einhergehende Unterschreitungen des Platzbedarfes der geladenen Tiere festgestellt. So wurde in Lastrup

ein 43-jähriger Niederländer mit einem Gespann aus Lkw und Anhänger angehalten. Er hatte insgesamt 900 Ferkel geladen und wollte diese nach Cloppenburg transportieren. Da die Tiere sehr eng standen und das Fahrzeug selbst bereits ein hohes Eigengewicht mitbrachte, wurde eine Wägung veranlasst. Diese ergab einen Höchstwert von deutlich über 50 Tonnen. Erlaubt sind 40 Tonnen. Gegen den Fahrer wurde vor Ort eine Geldbuße von 315 Euro einbehalten. Zudem wurde gegen das Unternehmen ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet. Hierdurch wird der erzielte Gewinn des Transportes durch die zuständige Bußgeldbehörde eingefordert, um den finanziellen Vorteil zu mindern.



Auf der A1 wurden zwei weitere Tiertransporte gestoppt. Für die anzahl der geladenen Tiere gab es nicht genügend Bodenfläche. Auch hier wurden Bußgeldverfahren eingeleitet..

