Mutmaßliche Drogendealer stehen vor Gericht

Oldenburger Münsterland (ma). Wegen bewaffneten Handeltreibens mit Rauschgift im großen Stil müssen sich seit Mittwoch drei 33, 34 und 27 Jahre alte Männer aus Löningen, Dinklage und Melle vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt den gebürtig aus der Türkei stammenden Angeklagten zur Last, von Mai 2017 bis August vorigen Jahres in Lohne und Melle in insgesamt sieben Fällen in unterschiedlicher Beteiligung mit Rauschgift Handel getrieben zu haben.



Bis zu fünf Kilogramm Marihuana sollen auf einem Sportgelände in Lohne den Besitzer gewechselt haben. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

