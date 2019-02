Rechnerisch fehlen noch 476 Kita-Plätze

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (hk). Wenn alle drei- bis fünfjährigen Kinder vormittags einen Kindergarten besuchen sollen, fehlen im Landkreis noch 476 Kita-Plätze. Das geht aus einer Erhebung des Landkreises hervor, die am Dienstag im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wurde. Gleichzeitig wurde gesagt, dass sich die Lage deutlich entspannt habe.



Derzeit (Stichtag: 1. 10. 2018) besuchen von den fünfjährigen Kindern 97,37 Prozent einen Kindergarten, von der Vierjährigen 88,11 Prozent und von den Dreijährigen 88,30 Prozent.

