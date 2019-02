Zu viel Alkohol auf den Umzugswagen

Na dann Prost: Nicht nur Erwachsene griffen auf dem Karnevalsumzug in Ramsloh zur Flasche. Die Kontrolleure des Landkreises und der Polizei trafen auch viele Jugendliche mit Alkohol an. Foto: Wilhelm Hellmann

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Karnevalisten in Ramsloh werden offensichtlich nicht schlau. „Es hat sich gegenüber dem Vorjahr nichts verändert“, sagte Kreisjugendpflegerin Alexandra Pille am Dienstag im Jugendhilfeausschuss des Kreistages in ihrem Bericht über Jugendschutzkontrollen. Es sei wieder sehr viel Alkohol auf den Umzugswagen gewesen.



Wie in den vergangenen Jahren habe sie am Sonntag gemeinsam mit der Polizei Kontrollen beim Karnevalsumzug durchgeführt. Auffälligkeiten habe es nicht nur bei den Fahrzeugen und Fahrern (wir berichteten) gegeben, sondern auch beim Verzehr von Alkohol. Mehrfach seien Jugendliche mit Alkohol angetroffen worden. Dieser wurde ihnen abgenommen.