Mutmaßliche Autoschieber stehen vor Gericht

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (ma). Wegen Pkw-Diebstahls im großen Stil, Betruges und Urkundenfälschung müssen sich seit Dienstag zwei 35 und 20 Jahre alte Männer aus Löningen und Harpstedt vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem älteren Angeklagten werden 24 Taten zur Last gelegt, dem jüngeren sechs Taten.



Etliche private Autoverkäufer in Löningen und Haselünne verloren ihre Fahrzeuge, ohne Geld dafür zu sehen. Die Bande hatte während einer Probefahrt vom Originalschlüssel eine Doublette erstellt. Die Doublette wurde zurückgegeben, der Originalschlüssel behalten und das Auto nachts gestohlen. So erging es laut Anklage auch einigen Autohäusern in Cloppenburg. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

