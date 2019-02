Elfriede Bruns (© Zumbrägel)

Kreis Cloppenburg (mt). Mit Besorgnis hat die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) auf die Schlussrede von Papst Franziskus beim Missbrauchsgipfel reagiert. „Wir hatten gehofft, dass nun endlich Bewegung kommt und befürchten einen weiteren Versuch, das Problem auszusitzen. Das wird diesmal nicht stillschweigend seitens der katholischen Frauen gelingen“, sagt Elfriede Bruns aus Lastrup, die sich beim kfd-Landesteam im Oldenburger Land engagiert.



In die gleiche Kerbe schlägt Mechthild Heil, Vorsitzende des Bundesverbandes: „Die katholische Kirche muss sehr aufpassen, nicht ihre letzten Chancen auf Glaubwürdigkeit und Zukunftsfähigkeit zu verspielen“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

26.02.2019 | Jusos schlagen „Hausmeister für Digitales“ vor