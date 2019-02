Jusos schlagen „Hausmeister für Digitales“ vor

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Als einen „ersten wichtigen Schritt“ bezeichnet die SPD-Parteijugend im Kreis Cloppenburg die Sofortmaßnahme der Landesregierung aus dem jüngst beschlossenen „Digitalpakt“. Demnach sollen alle Schulen in Niedersachsen pauschal 30000 Euro für den Auf- und Ausbau der Digitalinfrastruktur bekommen.



Lobend erwähnt der SPD- Nachwuchs den Cloppenburger Stadtrat. Dieser habe mit der Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes „Weitsicht bewiesen". Das Ergebnis bleibe nun abzuwarten. „Mit dem Kauf eines Smartboards ist es jedenfalls nicht getan", betont Baumdick. Die Parteijugend schlägt vor, an Schulen eine Art „Digital-Hausmeister" zu etablieren.