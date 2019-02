Kreis findet neue Räume für Tageskinder

Bereits beim Kartons packen: Die Mitarbeiterinnen des Kindertagespflegebüros, Melanie Kühnel, Nancy Henke, Claudia Möller und Birgit Hannes-Möller (von links). Foto: Kindertagespflegebüro

Kreis Cloppenburg (mt). Neuer Standort: Das Kindertagespflegebüro für den Landkreis Cloppenburg und der Tageskinder-Vertretungsstützpunkt „Wolkentanz“ sind ab dem 1. März in der Hagenstraße 21 in Cloppenburg zu erreichen. Die Mitarbeiterinnen des Kindertagespflegebüros packen derzeit die Kartons für den Umzug in die größeren Räumlichkeiten.



Im Vertretungsstützpunkt werden Tageskinder betreut, deren Kindertagespflegeperson wegen Krankheit oder Urlaub ausfällt. Für die Dauer des Bundesprojekts „Weil die Kleinsten große Nähe brauchen" war der Stützpunkt in einem großen Raum im Kindertagespflegebüro untergebracht, aber dies sei keine Dauerlösung gewesen.