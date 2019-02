Tbc-Test: Sieben Kontrolleure sind „positiv“

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (kre). Sieben Fleischkontrolleure des Landkreises Cloppenburg stehen unter Tuberkulose-Verdacht. Das haben die freiwilligen Gesundheitstests ergeben, an denen sich122 der rund 260 Beschäftigten beteiligten, die auf den Schlachthöfen eingesetzt werden.



Akut erkrankt ist nach Darstellung des Kreises keiner der Betroffenen, meldete die Kreisverwaltung am Mittwoch. Sicher ist nur, dass die Männer mit dem Erreger in Kontakt gekommen sind und ihr Immunsystem auf den Bazillus reagiert hat. Alle sieben werden jetzt von Fachärzten betreut und bei Bedarf mit Antibiotika behandelt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

20.02.2019 | TBC-Vorsorge: Möglichkeiten sind erschöpft