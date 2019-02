TBC-Vorsorge: Möglichkeiten sind erschöpft

Landkreis reagiert ratlos auf SPD-Forderung

Symbolfoto: dpa

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Die Forderung der SPD nach weiteren Sofortmaßnahmen zum Schutz von Werksvertragsarbeitern scheint wie das sprichtwörtliche Hornberger Schießen auszugehen: Im Kreissozialausschuss, wo der Antrag am Dienstagabend beraten wurde, fiel niemandem mehr ein, was noch zu tun wäre, um miese Wohnverhältnisse und TBC-Erkrankungen zu verhindern – nicht einmal den Antragstellern selbst. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

