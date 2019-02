Kühlschrank, Sport und Putzfrau inklusive

In diesem Wohnzimmer lebt ein Paar gemeinsam. Abends wird die Couch zum Bett – Toiletten und Duschen sind auf dem Flur. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Ahlhorn/Emstek. Andrea Busse muss nur ihr Auto kurz vor ihrem Shop abstellen, dann kommen die Kunden schon. Auch außerhalb der eigentlichen Öffnungszeiten, die nur donnerstags und freitags am Nachmittag sind. Warum die Emstekerin einen Second-Hand-Shop für Kleidung auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände in Ahlhorn aufgemacht hat? Sie ist damit näher an ihre Kunden gerückt, denn rund 1200 Menschen, die allermeisten Werkvertragsarbeiter, leben dort im Wohnpark Ahlhorn. Sie arbeiten im Gemüsebau, auf Pilzfarmen und auf Schlachthöfen – auch in der Gemeinde Emstek



