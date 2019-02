Offshore-Strom fließt durch Erdkabel

Erdkabel: So wie hier im Landkreis Leer soll die Leitung auch im Cloppenburger Nordkreis verlegt werden. Foto: Amt für regionale Landesentwicklung Weser Ems

Nordkreis (mab). Im Cloppenburger Nordkreis wird eine Stromleitung unter die Erde gelegt. Das Erdkabel verläuft jeweils östlich von Barßel, Harkebrügge, Friesoythe, Bösel und Garrel bis nach Nikolausdorf. Das hat das Landesamt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems am Dienstag mitgeteilt. Damit ist das Raumordnungsverfahren für die Planung eines Trassenkorridors von der Kreisgrenze zum Ammerland bis nach Nikolausdorf abgeschlossen. Über die Leitung fließt Gleichstrom von Offshore-Windparks in der Nordsee, der in Hilgenriedersiel auf Land trifft.



In Nikolausdorf ist eine neue Konverteranlage geplant. Dieser Standort wurde bereits im Oktober letzten Jahres im Rahmen der 380-kv-Stromleitung von Conneforde nach Cloppenburg ausgewählt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

