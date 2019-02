Profis schlachten erneut Neuwagen aus

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Ein Cloppenburger Autohändler ist ein weiteres Mal Opfer von professionellen Dieben geworden. Am Sonntagmorgen wurden auf dem Firmengelände an der Nicolaus-Otto-Straße / Emsteker Straße vier ausgeschlachtete Neuwagen entdeckt. Die Täter brachen die Fahrzeuge auf und montierten hochwertige Ausstattungsteile ab - vor allem hatten sie auf Multifunktionslenkräder und Scheinwerfer abgesehen. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei am Sonntag noch nicht beziffern. Als möglichen Tatzeitraum nannte die Polizei die Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 7.20 Uhr . Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich unter 04471/18600 melden können.



Man darf aber wohl davon ausgehen, dass die Diebe in der Nacht zugeschlagen haben. Das sind zumindest Erfahrungen aus der Vergangenheit - denn: Eben dieser Autohändler ist immer wieder das Ziel von Dieben gewesen.



Der letzte bekannte Vorfall ist ziemlich genau ein Jahr her: Die Täter verschwanden mit einer Beute von 60.000 Euro. Die Wagen auf dem Ausstellungsgelände wurden gewaltsam aufgebrochen. In den Wochen und Monaten zuvor gingen die Täter bei eben diesem Autohändler immer wieder nach dem gleichen Muster vor. Der Gesamtschaden - so die damalige Schätzung der Polizei - ging in die Hunderttausende. Auch andere Autohändler waren betroffen. Trotz intensiver Ermittlungen - bei der sich die Polizei bedeckt hielt - konnten die Täter nicht gefasst werden. Wie sich schon bei anderen Diebstahl- und Einbruchsserien gezeigt hat, ist die gute Verkehrsanbindung des Landkreises an Bundesstraße und Autobahnen gleichzeitig auch ein Problem. Die Täter können schnell und unerkannt aus der Nähe des Tatortes verschwinden.



Ob der Vorfall an diesem Wochenende nun der Auftakt für eine neue Serie derartiger Diebstähle sein könnte, ist unklar. Bei den Vorfällen vor gut einem Jahr hatten es die offenkundig reisenden Täter auch auf hochwertige Autos von Privatpersonen abgesehen. Die Fahrzeuge waren über Nacht an Straßen auf Grundstückseinfahrten abgestellt.



In diesem Zusammenhang hat die Polizei bereits Tipps veröffentlicht, wie man sich vor derartigen Diebstählen schützen kann:



• Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

• Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

• Achten Sie auf Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße fahren und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

• Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge und Ausstattungen werden oft auf Bestellung gestohlen.

• Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

• Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

• Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

• Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

• Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

• Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

• Professionelle Autodiebe brechen auch in Häuser oder Wohnungen ein, um in Besitz des Fahrzeugschlüssels zu gelangen. Da Fahrzeug- und Hausschlüssel meist in der Diele liegen oder am Schlüsselbord hängen ist es dann ein Leichtes Fahrzeuge sogar aus einer abgeschlossenen Garage zu entwenden.

• Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless-Komfortsystem besitzen, legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.

• Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

• Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.