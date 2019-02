Prantl plädiert für europäische Heimat

Im gemeinsamen Gespräch: (von links) Stefan Schute (Präsident Heimatbund OM), Ehrengast Dr. Heribert Prantl und Heiner Thölke (stellvertretender Präsident Heimatbund OM). Foto: M. Niehues

Von Matthias Niehues



Oldenburger Münsterland. Der Beginn aller Freundschaften sei die Suche nach Gemeinsamkeiten. Helmut Kohl habe bei seinen Gesprächspartnern immer nach dem Herkunftsort gefragt und dann einen gemeinsamen Nenner gefunden. Das „Erfolgsprinzip Kohls fand in der Provinz statt. Provinz ist die Verkörperung des Prinzips Heimat.“ Mit Beispielen dieser Art plädierte Dr. Heribert Prantl in Vechta für eine „große Heimat“ namens Europa.



Anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Jubiläum des 100-jährigen Bestehens des Heimatbundes Oldenburger Münsterland ging der renommierte Journalist der Süddeutschen Zeitung als Ehrengast in einen Impulsvortrag leidenschaftlich und facettenreiche auf das Thema Heimat ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

