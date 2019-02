Lkw-Brände: Drei Verdächtige sitzen in U-Haft

Brennender Lastwagen in Emstek: Die drei Männer sollen für mehrere Brandstiftungen verantwortlich sein. Archiv-Foto: Karl Vorwerk

45 Straftaten werden drei Männern aus Cloppenburg, Lastrup und Großenkneten zur Last gelegt: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist offenbar eine ganze Serie von Straftaten aufgeklärt. Dazu zählen auch die Diebstähle von Zigarettenautomaten und brennende Lastwagen in der Gemeinde Emstek.



Die Ermittler hatten sich mehrere Monate intensiv mit den Vorfällen befasst. In den Fokus der Ermittlungen rückten dabei zwei 25-Jährige aus Cloppenburg und Lastrup und ein 27-Jähriger aus Großenkneten. Das Trio soll seit mehr als einem Jahr zahlreiche Einbrüche, Diebstähle und Brandstiftungen begangen haben. Die Polizei spricht von einem Gesamtschaden in Höhe einer halben Million Euro, die die drei Verdächtigen verursacht haben sollen. Die Tatort liegen in den Landkreis Cloppenburg, Oldenburg und Osnabrück.



Die erste heiße Spur war das stets gleiche Vorgehensmuster bei den Straftaten. Im Anschluss hätten „weitere komplexe Ermittlungen und intensive operative und verdeckte Maßnahmen“ den ersten Verdacht auf die drei Männer erhärtet, erklärte Polizeisprecherin Maren Otten.



Die bisherige Erkenntnis: Auf das Konto der Verdächtigen sollen Einbrüche in Wohnhäuser, Tankstellen und Firmen gehen. Im vergangenen Herbst sorgten die Diebstähle von Zigarettenautomaten für großes Aufsehen in Emstek. Denn in den Tatnächten brannten kurz darauf Kleinlaster. Diese hatten die Täter zuvor von Firmengeländen gestohlen. Die Fahrzeuge wurden benutzt, um die Automaten aus der Verankerung zu reißen und anschließend angezündet, um die Spuren zu verwischen. Schon 2017 brannten vier Lastwagen bzw. Sattelzugmaschinen in Emstek aus. Auch für diese Brandstiftungen sollen die Verdächtigen verantwortlich sein. Zu den wohl schwersten Straftaten, die den Männern vorgeworfen werden, zählen zwei Raubüberfälle auf eine Tankstelle und einen Auslieferungsfahrer.



In dieser Woche waren die Ermittlungen so weit fortgeschritten, dass die drei Wohnungen der Verdächtigen und fünf weitere Gebäude durchsucht wurden. Dabei sei umfangreiches Beweismaterial und Diebesgut sichergestellt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und nach Vorführung vor einem Haftrichter wurde Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

