MT-Leser geben 40000 Euro für „wanderlicht“

Besuch bei „wanderlicht“: Norbert Moormann von der Hospizstiftung, MT-Chefredakteur Julius Höffmann, Franz-Josef Schewe von der Kleebaum-Stiftung, Innenarchitektin Andrea Niedenhof, Geschäftsführerin Heike Büssing und der ehrenamtliche Geschäftführer Dr. Aloys Klaus. Foto: Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Rund 30 Handwerker tummeln sich auf der Baustelle. Fliesenleger, Tischler und Elektriker werkeln im Gebäude nebeneinander her, draußen werden Gehwege gepflastert, Parkflächen angelegt und auf dem Dach wird etwas montiert. „Der normale Alltag“, sagte Heike Büssing, Geschäftsführerin des stationären Hospizes „wanderlicht“, das am 1. April seine Arbeit aufnimmt.



Der Countdown läuft: Am Donnerstag wurden gerade die frisch gedruckten Einladungskarten für die offizielle Eröffnung am 20. März geliefert und die Vorbereitungen für die „Tage der offenen Tür“ am 23. und 24. März (jeweils von 10 bis 16 Uhr) laufen auf Hochtouren. Und über allem schwebt der Tag des Starts für das stationäre Hospiz.



Am Donnerstag machten die „wanderlicht"-Vertreter gemeinsam mit MT-Chefredakteur Julius Höffmann Kassensturz für die MT-Weihnachtsaktion, deren Erlös wieder „wanderlicht" zugute kommt. Wie berichtet, hat die MT in der Vorweihnachtszeit drei Benefizessen für die Aktion durchgeführt. Außerdem gab es gemeinsam mit dem DeHoGa und rund 20 gastronomischen Betrieben im Landkreis die Aktion MT-Teller. Die Gastronomen hatten diesen Teller zu einem Festpreis angeboten und pro verkauften Teller zwei Euro gespendet. Hinzu kamen zahlreiche Spenden von MT-Lesern, so dass die Weihnachtsaktion unterm Strich rund 40000 Euro einbrachte.