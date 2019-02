Jugendherberge startet als Inklusionsprojekt

Markus Acquistapace (© Die Jugendherbergen gGmbH)

Oldenburg/Cloppenburg (mt). Vom eigenen Lokal in die Jugendherberge: Markus Acquistapace wird der Hausleiter der neuen Einrichtung in Oldenburg, die Anfang Oktober eröffnen wird. Der 42-Jährige ist gelernter Koch und hat zuletzt das Bernay´s in Cloppenburg geführt.



Acquistapace möchte die neue Jugendherberge zu einem Ort der Begegnung machen. Sie bietet unter anderem 200 Gästen eine moderne Unterkunft, in 64 Zimmern mit jeweils eigenem Bad, einem Gastro-, Event- und Programmkonzept sowie einem großzügigen Foyer. Ziel sind rund 40000 Übernachtungen jährlich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.