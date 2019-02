Breitere Straße und Radwege für Sicherheit

Cloppenburg (hk). Kreisstraßen sollen verbreitert werden, Radwege auf mindestens zwei Meter Breite ausgebaut werden. Mit diesem Antrag auf den Kreistag will die CDU die Verkehrsinfrastruktur im Landkreis verbessern. Einen weiteren Schwerpunkt will die CDU auf den Radwegebau setzen. So sollen die Radwege auf mindestens zwei Meter Breite, wenn möglich auf 2,50 Meter ausgebaut werden, heißt es in dem Antrag. Bislang hätten viele Radwege nur eine Breite von deutlich unter zwei Metern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

