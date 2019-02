Taxifahrten werden teurer

Symbolfoto: dpa

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Das Taxifahren wird im Landkreis Cloppenburg teurer. Der Verkehrsausschuss des Kreistages empfahl in seiner Sitzung am Dienstag dem Kreistag eine Erhöhung des Taxi-Tarifes um durchschnittlich 6,82 Prozent. Der Kilometerpreis steigt von 1,90 auf zwei Euro.Je länger die Strecke, desto geringer ist die prozentuale Erhöhung. Die endgültige Entscheidung fällt der Kreistag Anfang April.



Den Antrag auf Erhöhung der Tarife hatte die Bezirksgruppe Oldenburg des Gesamtverbandes Verkehrsgewerbe Niedersachsen gestellt. Er gilt auch für die Landkreise Ammerland, Oldenburg und Vechta. Begründet wird der Antrag damit, dass der Mindestlohn zum 1. Januar 2019 von 8,84 auf 9,19 Euro gestiegen ist und zum 1. Januar 2020 auf 9,35 Euro steigt.