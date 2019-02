„Aussiedler sind in Dörfern angekommen“

Sprachen über Integration: das evangelische Pfarrerehepaar Michael Harald Uecker und Eva Hachmeister-Uecker (links) sowie der Geschäftsführer des Bildungswerkes, Manfred Göken (rechts) mit dem Referenten Dr. Oliver Dürr. Foto: Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Die Dörfer im Oldenburger Münsterland verändern sich. Mit der dritten und vierten Generation hätten nun auch die russlanddeutschen Aussiedler nicht bloß ihre Heimat dort gefunden, weil sie dort mit ihren Familien hingezogen waren, sondern auch weil sie dort nun ihre jungen Familien selber aufbauen. Dazu gehöre auch die Neuorientierung hinsichtlich der traditionellen Grundausrichtung der früheren Generationen. Das sagte der Aussiedlerbeauftragte der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg, der Molberger Pfarrer Dr. Oliver Dürr, auf einer Veranstaltung des Bildungswerkes Essen im dortigen evangelischen Gemeindehaus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

