„Ärztegefälle“ ist erst in Jahren aufzuholen

Untersucht die Versorgungslage: Allgemeinmediziner Christoph Paschen kritisiert zu späte Amreize für den Nachwuchs. Foto: Praxis Paschen

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Cappeln. Die Landkarte der Hausärzte im Kreis gleicht eher einer „Stadtkarte“: 25 Allgemeinmediziner konzentrieren sich in Cloppenburg, 16 in der Stadt Friesoythe. In Lindern praktizieren hingegen nur zwei niedergelassene Hausärzte. In Cappeln, wo Christoph Paschen praktiziert, sind drei Praxen geöffnet. Noch.



Denn das Durchschnittsalter der niedergelassenen Ärzte liegt bei 57 Jahren. Paschen, ihr Sprecher im Landkreis, fürchtet: „Einige Praxen werden schließen." Weil sie keinen Nachfolger finden. „Da ist zu lange der Kopf in den Sand gesteckt worden", meint der Arzt: „Im Umland der Städte wird es schwierig."