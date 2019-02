Wälder sind in einem guten Zustand

Mehr Laubholz: Revierförster Hermann Boyer freut sich über jede Buche - hier mitten in natürlich ausgesäten Fichten, Douglasien und Tannen. Foto: Landesforsten/Rainer Städing

Cloppenburger Land (mt). Einen deutlichen Zuwachs schrieb der Gutachter des Niedersächsischen Forstplanungsamtes dem Forstrevier Cloppenburg in das Arbeitsprogramm der nächsten zehn Jahre. Jeder Waldbestand der Revierförsterei in der Kreisstadt und den Kommunen im Umland wurde im vergangenen Jahr von dem Experten für Waldinventur abgelaufen. Er bescheinigte dem 2100 Hektar großen Revier einen guten Pflegezustand und machte Vorschläge für die weitere Entwicklung aller Waldgebiete. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.