Reisebüros von Germania-Pleite überrascht

Auf der Kippe: Aloys Landwehr wollte kommende Woche mit der Germania in den Urlaub fliegen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup/Löningen. Es soll ein schöner Urlaub werden: Neun Tage Fuerteventura hat Aloys Landwehr gebucht. Lesen, lange Strandspaziergänge, Erholung pur. Am Samstag in einer Woche wollte der Lastruper vom Flughafen Münster-Osnabrück abheben. Doch daraus wird nach der Germania-Pleite wohl nichts mehr.



Der 72-Jährige ist Realist. „Ich gehe davon aus, dass ich entweder an einem anderen Tag oder von einem anderen Flughafen aus starten werde". Auch beides wäre möglich, denn nach der am Montag bekannt gegebenen Insolvenz der Fluggesellschaft herrscht bei den Reiseveranstaltern Ausnahmezustand, wie Tourismuskaufmann Matthias Mehlfeld vom Löninger Reisebüro Bednarzyk berichtet.

