Mit Harry Potter für Orchester begeistern

Dirigent des Jugendsymphonieorchesters: Gabriele Mele möchte einen Zugang für die Jugendlichen schaffen. Foto: Hermes

Von Philipp Ebert



Oldenburger Münsterland. Mit Harry Potter Jugendliche für Orchestermusik zu begeistern, das kann klappen. Davon ist Gabriele Mele überzeugt. Er ist Dirigent und musikalischer Leiter des „Jugendsymphonieorchesters Oldenburger Münsterland“ und hauptberuflich Instrumentenlehrer an der Kreismusikschule Vechta.



2017 mit Schülern der Kreismusikschulen in Cloppenburg und Vechta gegründet, hat das Ensemble ein ambitioniertes Ziel: Es will Jugendlichen im Alter von zehn bis 20 Jahren die Gelegenheit bieten, in einem niveauvollen Orchester erste Konzerterfahrungen zu sammeln.