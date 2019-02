Zwei Leitungen künftig an einem Mast

Symbolfoto: Vorwerk

Kreis Cloppenburg (mt). Aus zwei mach eins: Die Netzbetreiber Tennet und Avacon haben vereinbart, die Planungen für eine Leitungsmitnahme im Großraum Cloppenburg zu starten. Nach ersten Planungen soll die 110-kV-Leitung der Avacon zwischen einem neuen Umspannwerk im Raum Nikolausdorf und dem bestehenden Umspannwerk Cloppenburg/Ost in Bethen künftig mit auf dem Gestänge der von Tennet geplanten neuen 380-kV-Leitung geführt werden.



„Sobald Tennet die neue Leitung von Conneforde über Cloppenburg nach Merzen in Betrieb genommen hat, werden sowohl die 110-kV-Leitung als auch die derzeit bestehende 220-kV-Leitung demontiert“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das betreffe auch die zwölf Kilometer lange 110-kV-Freileitung von Beverbruch bis Cloppenburg. „Somit gibt es in Zukunft nur noch eine statt zwei Stromleitungen zwischen Garrel und Cloppenburg“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.