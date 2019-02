Grüne/UWG schlagen Pflege-Offensive vor

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (kre). Eine regionale Pflege-Offensive gegen Mängel in der ambulanten Versorgung haben Grüne und Unabhängige gefordert. In einem umfangreichen Antrag an den Landkreis schlägt die gemeinsame Fraktion ein ganzes Bündel neuer Maßnahmen vor, die mit Fördermitteln des Landkreises eingeführt werden sollen.



Die Fraktion, die dazu eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtete hatte, fordert ein neues Meldesystem, das digital und tagesaktuell die freien Kapazitäten aller ambulanten und teilstationären pflegerischen Angebote im Landkreis erfasst und Versorgungsengpässe meldet.

