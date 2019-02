Lehrer rügen „Streichelliste“ ihres Ministers

Einmarsch zum Grundschultag: Landrat Johann Wimberg führte Kultusminister Tonne (rechts) in den Saal. Franz-Josef Meyer (im Hintergrund)der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, schenkte Tonne gleich „reinen Wein“ ein. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Gegen die Kritik der Lehrerverbände hat Niedersachsens Kultusminister Grant Henrik Tonne sein gerade verkündetes Entlastungspaket verteidigt. Der Abbau bürokratischer Hemmnisse ersetze nicht die notwendige Debatte um weitere Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, betonte Tonne vor rund 150 Teilnehmern des 24. Grundschultags für die Landkreise Cloppenburg, Vechta und Diepholz.



Die Abschaffung aufwändiger Dokumentationen mit zweifelhafter Wirksamkeit gehöre jedoch auch zur Entlastung, meinte Tonne vor Lehrkräften, Sozialarbeitern und pädagogischen Mitarbeitern im Kreishaus. Der Verband Bildung und Erziehung sprach hingegen von einer „Streichelliste".