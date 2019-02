Neues erfahren und sich selbst orientieren

An der Akademie Stapelfeld: Die „Bufdis“ sammeln neue Erfahrungen in der Gemeinschaft. Foto: Willi Rolfes

Stapelfeld (mt). „Die Zeit hier ist perfekt, um in Ruhe nachzudenken und sich zu orientieren.Ich wusste nämlich nach dem Abitur noch nicht genau, was ich machen wollte“, betont Philipp Hodes aus Garrel, der gemeinsam mit vier weiteren jungen Erwachsenen ein freiwilliges soziales Jahr an der Katholischen Akademie Stapelfeld absolviert.



Seit August vergangenen Jahres sind die „Bufdis" aus Garrel, Cloppenburg und Emstek für zwölf Monate in der KAS im Einsatz. Besonders die Vielfältigkeit und das Arbeitsklima begeistern die Abiturienten, die Teil eines Teams geworden sind.