Saisonale Effekte sorgen für mehr Arbeitslose

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mt). Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist im Januar deutlich gestiegen, liegt aber weiterhin unter den Vorjahreswerten. „Wie zu Jahresbeginn üblich, meldeten sich wieder verstärkt männliche Arbeitnehmer aus den Außenberufen arbeitslos. Hierbei handelt es sich überwiegend um saisonale Effekte. Insge-samt ist derzeit noch keine Eintrübung der guten Situation am Arbeitsmarkt im Oldenburger Münsterland erkennbar", erklärt Tina Heliosch von der Agentur für Arbeit Vechta.