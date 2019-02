Fonds sammelt für Angehörige des TBC-Opfers

Kerzen erinnern an verstorbenen Werkarbeiter: Vor dem Fenster der Unterkunft an der Löninger Straße hatten Mitbewohner Grableuchten aufgestellt. Foto: M. Niehues

Von Hubert Kreke



Lohne/Emstek. Ihren Mann hat Ariane Miscoci (33) in Deutschland verloren. Mit ihren zwei Kindern ist die Witwe bei ihren Eltern in Rumänien untergeschlüpft. Zumindest finanzielle Unterstützung ist in Sicht: Der Flüchtlingshelfer Ludger Themann und der aus Cloppenburg stammende Jurist Josef Kleier haben mit dem Caritas-Sozialwerk in Lohne und Cloppenburg einen „Hilfsfond für Arbeitsmigranten“ aufgelegt.



Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth Darlehnskasse im Bistum Münster eG,

Stichwort „Hilfsfond Arbeitsmigranten“ IBAN: DE 71 4006 0265 0003 0322 00.



